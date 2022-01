De Piek staat te popelen om bands te ontvangen op het poppodium; veel artiesten kunnen niet wachten om naar Vlissingen te komen

De Piek mag de komende twee jaar een beroep doen op de SKIP-regeling. ,,Geen subsidie”, legt secretaris Peter Urbanus uit ,,maar een steuntje in de rug als we verlies lijden op een concert. Het geeft wat lucht om risico te durven nemen bij het boeken van optredens.” Het eerste optreden dat op de rol staat is 12 februari metal-coverband The Covernant. Een week later komt de nieuwe bluessensatie Shanna Waterstown naar Vlissingen en op 12 maart blaast Undercover hits en minder bekend werk van de Stones nieuw leven in.