De Piek opent seizoen met rockabilly en muziek van Ramses Shaffy

De Spunyboys bestaan uit drie rockabillymannen uit Noord-Frankrijk. In 2006 is de groep opgericht door de broers Remi (zanger) en Guillaume (drummer), later is daar gitarist Eddie bijgekomen. Deze jonge en energieke rock ’n roll muzikanten vallen op door de combinatie van leadzang en staande bas. Ze traden al over de hele wereld op, tot Las Vegas aan toe. In het voorprogramma op 10 september staat de Vlissingse band Wild May West, bestaande uit Marja Westdijk, Rene Koole, Glenn ’t Gilde, Stefano Dijkstra en Sander Elderkamp. Ze brengen rockabilly en rock ‘n roll met een knipoog naar de blues.