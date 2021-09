De Piek eindelijk weer echt Vlissings poppodium

Tevreden­heid in Meliskerke over aanpassing Toren­straat en Dorps­straat

24 september MELISKERKE - Slager Adrian Wisse is tevreden met de herinrichting van de Torenstraat en de Dorpsstraat in Meliskerke. Dat zei hij vrijdagmiddag nadat wethouder Pieter Wisse (CDA, verkeer) een grote steen had gelegd om aan te geven dat de herinrichting met succes is afgerond. Volgens de slager stroomt het verkeer nu beter door waardoor er in de straat voor zijn zaak minder oponthoud is. Er is volgens hem volop parkeergelegenheid rondom zijn bedrijf.