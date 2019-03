De Piek blijft rocken

Lezers helpen lezers Anko Vleugel redt Souburgs dameskoor Binaeh Zuuver

15:08 Als in oktober vorig jaar de vaste pianist stopt, vreest het bestuur van dameskoor Binaeh Zuuver voor de toekomst. In deze krant en via social media plaatst het oproepjes voor een pianist. Zonder resultaat, tot een aantal weken geleden. ,,We mogen van geluk spreken dat in al die tijd niemand is opgestapt”, zegt Joke Lauret.