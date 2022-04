De opstand in Vlissingen, was het zaadje voor de geboorte van Nederland

Den Briel had zich vijf dagen eerder losgemaakt van de Spaanse overheerser. Watergeuzen hoefden daar geen strijd voor te voeren, omdat er op 1 april 1572 geen Spanjaard in Den Briel te bekennen was. Vlissingers verzetten zich nog geen week later wel uit eigen beweging tegen de bezetter, memoreerde Wienen. De burgemeester van Haarlem hield als voorzitter van Samenwerkingsverband 1572 woensdag een inleiding en sloot met zijn betoog aan bij zijn Vlissingse collega Bas van den Tillaar. Die verkondigde even daarvoor trots dat ‘Vlissingen de eerste stad was, die zichzelf bevrijdde’.