De musea zijn dicht, maar Vleeshal is toch (een beetje) open

MIDDELBURG - Twee bezoekers per dag mogen er komen, meer niet. Maar toch: de Vleeshal in Middelburg is, ondanks de lockdown, niet helemaal gesloten.

De Amerikaanse kunstenaar Hardy Hill ontwikkelde voor de vroegere filmzaal van het Schuttershof nieuw werk: My Submission, dat sinds zondag is te zien. Het gaat om een serie fotografische werken en een multimedia-installatie.

Er kunnen tijdens de reguliere openingstijden twee mensen per dag komen, ondanks dat musea en andere culturele instellingen sinds zondag dicht moeten zijn. ,,Dit project is onderdeel van onze serie Rooms of Now”, legt Vleeshal-directeur Roos Gortzak uit. ,,Dat vindt normaliter plaats in huizen van Middelburgers. En thuis mag je twee mensen per dag ontvangen.”

Dat het Schuttershof geen woning is, doet daar niets aan af, zegt Gortzak. ,,Er woont niemand, maar het is altijd wel een huiskamer van Middelburg geweest. Dit project past het heel goed in deze serie. Ik zie daarom geen probleem. Ik vind het vooral belangrijk om mensen de mogelijkheid te geven toch iets te zien in deze barre tijden.”

Expositieruimte als winkel

Vorig jaar mei wist zij ook al een manier te vinden om bezoekers te ontvangen ondanks de coronaregels. Omdat winkels in die periode wel open mochten zijn, bestempelde zij de expositieruimte als winkel. De geëxposeerde werken waren ook te koop.

De Vleeshal heeft momenteel een tweede project, met werk van Castillo Deball in het oude stadhuis. Dat is niet te bezoeken. ,,Dat is toch een ander verhaal. Dat project kon ik niet onder de paraplu van Rooms of Now plaatsen. Het is heel jammer dat mensen dat niet kunnen zien.”

Volledig scherm Hardy Hill aan de slag in het Schuttershof. © Vleeshal