De Mikke lapt al 35 jaar dieren op

,,Het is begonnen met een groepjes mensen dat op het strand liep om vogels te helpen die onder de olie zaten’’, vertelt Louwerse. ,,Toen heette het nog Vogelopvang Walcheren. In die tijd snapten mensen het niet dat je gewonde vogels ging helpen. ‘Die schijten op de was of eten de aardbeien op, die draai je toch de nek om?’ Zo dacht men toen. Later kwamen mensen ineens met egeltjes aan. Wat moeten we daar nou mee, dachten we toen?”