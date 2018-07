De Koster van de Grote Kerk

Vrouw ernstig gewond bij val van paard

24 juli DOMBURG - Op het strand tussen Westkapelle en Domburg is dinsdagavond een vrouw ernstig gewond geraakt toen ze van haar paard viel. Het ongeluk gebeurde rond 19.40 uur. De vrouw is met spoed per ambulance naar Middelburg gebracht, waar de traumahelikopter was geland. De trauma-arts is met het slachtoffer in de ambulance meegereden naar het ziekenhuis in Goes.