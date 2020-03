De Koningsbrug gaat een weekeindje weg

Klooster­lin­gen vinden veilige haven in Massenho­ven in Vlaanderen

16:13 VLISSINGEN - Het kerkschip Elia II heeft onlangs een nieuwe ligplaats gevonden in een jachthaven in het Vlaamse Massenhoven. Het schip van Georgisch-orthodoxe kloosterlingen lag tot begin deze maand in de Eerste Binnenhaven van Vlissingen.