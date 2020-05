De koeien van Schellach gaan dravend en stuiterend de wei in: ‘Ze zijn door het dolle heen’

Het is al weken lente, dus de 'kaaskoeien’ van Schellach hadden wel een maandje eerder hun winterstalling kunnen verlaten, bevestigt Robbie Mesu. ,,Mijn moeder is op 9 april jarig. Dat is lang de datum geweest waarop we de stallen openden. Maar we doen het de laatste jaren anders. We maaien dat eerste gras vol voedingsstoffen, de eerste snede, om dat in te kuilen en te gebruiken als kwalitatief hoogstaand wintervoer. Door al een keer te hebben gemaaid, is het gras ook niet zo lang en vochtig. De koeien hebben daardoor geen modderige poten en trappen het gras minder plat, waardoor ze het weiland beter begrazen. Door ze na een week of vijf naar een ander perceel te brengen, krijgt het weiland de kans om weer te herstellen en kunnen we het nog eens maaien. De kwaliteit van dat gras is minder, maar uitstekend geschikt voor jong vee.”