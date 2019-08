De ‘jongste band van Zeeland’ debuteert op Tribute to Woodstock: The Travelling Trashcans

Interview ‘Kom maar in de bunker, zeiden de Duitsers’. Pieternel­la Rie­mens-Hengst beleefde het bombarde­ment van Westkapel­le

19:00 WESTKAPELLE - Dit is het zesde deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Pieternella Riemens-Hengst (1936) hoe zij in Westkapelle het bombardement op de zeedijk in 1944 overleefde in een Duitse bunker: ,,Een enorme knal, de bunker bleef wel vijf minuten schudden."