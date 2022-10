De Goudvijver ook in de winter open voor baantjeszwemmers

Terwijl tal van zwembaden het moeilijk hebben met de torenhoge energierekeningen en niet weten of ze nog lang open kunnen blijven kiest zwembad De Goudvijver in Serooskerke er juist voor om de openingstijden te verruimen.

Belangstellenden konden de afgelopen weken in het openluchtbad baantjes trekken en vanaf december kan dat weer tussen 8.30 tot 11.30 uur. Nu even niet want het is momenteel dicht omdat er een afdekdeken wordt aangebracht zodat het water op temperatuur kan worden gehouden.

Badmeester Iris Oomkens is enthousiast over de winteropenstelling. Ze vertelt dat sinds deze zomer het baantjeszwemmen fors is toegenomen. Dat bracht haar op het idee te vragen of er ook belangstelling was om na het seizoen daarmee door te gaan. Dat leverde zoveel positieve reacties op dat ze naar het gemeentebestuur stapte en vroeg ook na het seizoen het bad open te stellen voor baantjeszwemmers. De afgelopen twee weken zag ze tot haar aangename verrassing maar liefst 270 bezoekers de kassa passeren.

Warmtepompen

Wethouder Marcel Steketee (HVV, sport) vertelt dat het zwembad afgelopen winter verbouwd is. ,,Het is helemaal van het gas af. De verwarming gebeurt door warmtepompen en zonnepanelen. Als die afdekdeken er ook ligt moet het mogelijk zijn het bad ook in de winter open te houden.” Hij geeft ook aan dat het baantjes trekken erg goed is voor de gezondheid. ,,Dat is een belangrijke reden om ervoor te zorgen dat de Goudvijver open is.”

Oomkens rekent in december op weer heel wat zwemmers. ,,We hebben de kleedkamers aangepast zodat het daar straks lekker warm is en we proberen de watertemperatuur tussen de 18 en 20 graden te houden.”