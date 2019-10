De ene illegale verhuurder wil actie tegen de andere illegale verhuurder

DOMBURG - De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Zo kunnen de klachten van twee inwoonsters van Westkapelle worden samengevat. Zij vinden namelijk dat de gemeente in actie moet komen tegen de verhuur van twee woningen in Veere. Maar volgens het dagelijks gemeentebestuur verhuren zij allebei zelf ook illegaal een woning aan toeristen.

De gemeente krijgt vaak verzoeken van inwoners om in actie te komen tegen illegale verhuur. Onder bepaalde omstandigheden mogen inwoners een woning verhuren aan toeristen. Dat mag niet als het gaat om een woning waar permanent gewoond moet worden. Desondanks gebeurt dat vaak wat voor de nodige overlast kan zorgen voor de legale bewoners die ook in zo’n straat wonen. Optreden tegen illegale verhuur is niet makkelijk. Zeker niet als de verhuurders naar de rechtbank stappen. De gemeente moet dan overtuigend kunnen aantonen dat er illegaal is verhuurd. Daarvoor is veel bewijs nodig.

In dit bijzondere geval, zo blijkt uit een beslissing van het dagelijks bestuur van de gemeente, gaat het om het verzoek van inwoners die zelf illegaal verhuren. Het college is niet van plan speciaal voor hen in actie te komen tegen de verhuur van de beide woningen in Veere. Want de twee hebben, aldus het college, juridisch gezien geen enkel belang bij het handhaven van de verhuurregels voor de Veerse woningen.