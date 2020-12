De eerste studenten zijn gesetteld in ‘de oude Delta’: ,,Dit is de beste campus die je maar kan bedenken”

Rebecca Gomperts uit Vlissingen gekozen tot de invloed­rijk­ste vrouw in de Opzij

9 december VLISSINGEN - De in Vlissingen opgegroeide Rebecca Gomperts (Paramaribo, 1968) is door het feministisch maandblad Opzij gekozen tot de nummer 1 in de lijst van invloedrijkste vrouwen in de categorie Non Profit.