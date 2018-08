De eerste schooldag in Zeeland zit er alweer op!

Jongen (16) opgepakt voor beroving in Souburg

13:14 OOST-SOUBURG - Een 16-jarige jongen is vanochtend door de politie aangehouden naar aanleiding van een gewelddadige beroving in mei bij het NS-station in Oost-Souburg. De jongen zit vast. De recherche doet verder onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid. De politie zoekt nog naar medeverdachten.