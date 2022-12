‘De eerste Rotary Santa Run was een groot succes, daarom ben ik nu weer het haasje’

DE AGENDADe rubriek De Agenda gaat over mensen achter evenementen. Gerry Huis in ’t Veld van Rotary Club Middelburg organiseert, na twee jaar afwezigheid, de Rotary Santa Run Middelburg.

De ludieke fun run in een kerstmanpak door het centrum is komende zaterdag (17 december). Meedoen kan nog altijd. Huis in ’t Veld is al sinds 1991 lid van Rotary Club Middelburg. Hij vindt het mooi dat zij activiteiten ontplooien met een maatschappelijk nut. Voordat hij met pensioen ging, werkte hij jarenlang in de financiële sector en was de laatste vijftien jaar directeur-eigenaar van Driekleur Verzekeringen.

„In 2019 was ik net met pensioen toen bij de club geopperd werd om ook een Santa Run te houden. Dat vond ik wel een mooie taak voor mezelf. In 2008 was dat evenement in Gorinchem begonnen, waarna vele Rotary Clubs volgden. In 2019 deden er 58 mee en werd 450.000 euro opgehaald. In Middelburg hadden we 350 deelnemers en haalden we 10.000 euro op voor de Voedselbank Walcheren en Stichting Vlissingen-Ambon. Het was een groot succes, daarom ben ik nu weer het haasje”, lacht Gerry.

Iedereen draagt een steentje bij

De Rotary Santa Run is dit jaar in 55 steden, waaronder Middelburg. „Er moet van alles worden geregeld: de kerstpakken, een website met een betaalmodule en het benaderen van scholen en sportclubs”, somt Gerry op. „Dat kan ik natuurlijk niet allemaal alleen doen, maar ik zorg wel voor de coördinatie. Al onze ongeveer vijftig leden dragen een steentje bij en hangen posters op en delen flyers uit. Een aantal zorgt voor het uitdelen van de kerstpakken en pr is ook een dingetje, net als sponsoren werven.”

,,Sommige leden hebben nog een eigen bedrijf en sponsoren zelf, maar ze benaderen ook hun klanten. Het gaat ons niet om grote bedragen. Sponsoren kan al voor 100, 250 of 500 euro. Veel kleintjes bieden immers meer draagvlak dan één grote sponsor. Zaterdag is er ook een groep van een man of twintig die het parcours uitzet en op belangrijke punten zorgt voor begeleiding. Een andere groep benaderde de verschillende basisscholen om mee te doen. We hebben er nu een stuk of zeven. Leerlingen die zich aanmelden via hun school mogen gratis meedoen en krijgen een kerstpak. De vorige keer deden er zo’n zeventig kinderen mee. We lopen er wel tegenaan dat de zaterdag voor scholen niet handig is. Misschien kunnen we volgend jaar twee runs houden? Maar dat is ook nogal wat...”

Pak van vilt

Gerry vindt het spannend hoeveel mensen uiteindelijk gaan meelopen. Afgelopen donderdag waren er al honderd deelnemers plus de schoolkinderen. Tickets kosten voor volwassenen 15 euro en kinderen betalen 10 euro. Ze zijn te bestellen via www.middelburg.rotarysantarun.nl. Wie een ticket heeft kan zijn kerstpak ophalen. „We hebben er voldoende op voorraad. Voor volwassenen hebben we één maat jas en broek en voor jongens een pak en voor meisjes een jurk. Het pak is van vilt en waarschijnlijk maar één keer te dragen. Het gaat snel kapot. Verder krijgen deelnemers een consumptiebon en na de Santa Run een medaille.”

Quote We doen het niet voor onszelf maar voor het goede doel: de Voedsel­bank Walcheren. Dat is een mooie kerstge­dach­te Gerry Huis in ’t Veld, Rotary Club Middelburg

Burgemeester Harald Bergmann geeft het startschot om 16.00 uur op de Markt bij de ijsbaan, waarna deelnemers drie kilometer door de stad rennen of wandelen. „Wij hebben geen horecastops, zoals bij andere Santa Runs wel het geval is. Wat wij wél hebben is stadsomroeper Rinie Vaane die in een slee met een bel voorafgaat aan de stoet.”

Voedselbankpasje

Gerry geeft toe dat de organisatie van de Santa Run heel veel werk is. „Maar als je zo’n hele groep kerstmannen, vrouwen en kinderen ziet rennen is dat geweldig. Bovendien doen we het allemaal niet voor onszelf maar lopen we voor het goede doel: de Voedselbank Walcheren. Dat is een mooie kerstgedachte. Als Rotary kiezen we voor die organisatie omdat we het belangrijk vinden dat stadgenoten ondersteund worden in deze moeilijke tijd.”

,,We wilden eerst kerstpakketten maken, maar wat stop je daar dan in? En is iedereen daar blij mee? Daarom hebben we uiteindelijk besloten om via de Voedselbank pasjes te verstrekken waarmee de ongeveer driehonderd klanten zelf boodschappen kunnen doen bij een aantal Jumbo-supermarkten. Op dat pasje komt een bepaald bedrag waarvan ze naar eigen inzicht boodschappen kunnen kopen.” Gerry hoopt dat ze gezinnen een pas kunnen geven van 35 euro. „Zo worden de feestdagen ook voor hen extra bijzonder.”