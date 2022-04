De drukke (buiten)wereld even ontvluchten, een kaarsje opsteken: toeristenkerk Dishoek, vluchtplaats voor alle gezindten

Als het aan Marianne de Veen, coördinator van de werkgroep toeristenkerk, is de openluchtkerk naast de zondagse vieringen vaker open de komende maanden. Niet alleen om kunstliefhebbers naar een tentoonstelling te lokken, maar ook om toeristen en bewoners uit de streek de gelegenheid te geven zich even aan de wereld te onttrekken. Even binnenstappen in een stilte-oase achter de drukke kuststrook; genieten van de eenvoudige schoonheid van de openluchtkerk; een kaarsje opsteken in het Mariahoekje of gewoon een kopje thee of koffie drinken met een van de vrijwilligers van de toeristenkerk.