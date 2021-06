De drift en geestdrift van Ad van 't Veer (1941-2021) bezorgden Middelburg wereldfaam

Kasper en Alajdin laten je Grieks en letterlijk goed eten in het voormalige Beursge­bouw in Vlissingen

11 juni VLISSINGEN - Voor de zekerheid hebben de broers Kasper en Alajdin Zaplluzhani hun Grieks en Mediterraans restaurant Kala genoemd. Kala is Grieks voor goed, zodat klanten direct weten dat de keuken in het voormalige Beursgebouw van Vlissingen dik in orde is.