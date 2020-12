De brommers knallen nog wel op oudejaarsdag in Arnemuiden

MILLENNIUMKINDEREN Isabelle: De band met mijn ouders is nu nog sterker

24 december VLISSINGEN - ‘Bel’ is uitgevlogen. Begin oktober verliet Isabelle Lokker (21) het huis van haar ouders in Vlissingen en ging samenwonen met haar vriend in Breda. Dat was best een dingetje, want de band met haar ouders is al van kinds af aan heel hecht. Zeker sinds haar vader in 2018 een dubbele beroerte kreeg. ,,Ik heb een vader van voor en na de beroerte.”