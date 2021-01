De bouw van Grand Hotel Britannia in Vlissingen is eindelijk in zicht

Dek van nieuwe Dokburg ligt op zijn plaats

22:12 VLISSINGEN - Het stalen dek van de nieuwe Dokburg is donderdagavond gelegd. Volgende week volgen de hameitorens, de draagconstructie waarop de broekbalk met het contragewicht voor deze ophaalbrug zit. De brug vervangt op korte termijn de huidige brug over de Koningsweg in Vlissingen.