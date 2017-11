De Beker van Veere verlaat Veere

Zestiende eeuw

De verguld zilveren beker is omstreeks 1546 in opdracht van keizer Karel V in Vlaanderen gemaakt. Het was een geschenk voor Maximiliaan van Egmond, graaf van Buren. Maximiliaan en de keizer ontmoetten elkaar bij Ingolstad in Duitsland. Maximiliaan was daar om de keizer te helpen in zijn strijd tegen de protestanten. De ontmoeting is op de beker afgebeeld. Bovenop de beker staat de oorlogsgod Mars. Hij houdt een schild met het wapen van de stad Veere vast.