De Ark van Noach ligt in Vlissingen: ‘We hebben hem omgebouwd tot een verhalenschip’

De afgelopen tien jaar heeft de ark in meer dan vijftig havens gelegen. ,,Nadat we het in 2010 hadden gekocht, hebben we het met mensen uit de theater- en Disneywereld omgebouwd tot een verhalenschip”, vertelt televisie- en theatermaker Aad Peters. Met dieren? ,,Nee, maar wel met houtgesneden figuren en de boom des levens. In anderhalf, twee uur tijd loop je door de verhalen van Adam en Eva en Noach. Het is niet ingestoken op religie. Wat je met de verhalen doet, laten we aan jezelf over.”