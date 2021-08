De Ark van Noach blijft nog wat langer in Vlissingen

Oude school in beeld voor Cultuurpak­huis

27 augustus MIDDELBURG - Het onderzoek naar een Cultuurpakhuis in Middelburg is in volle gang. Ingewikkeld zal het vast worden, en duur waarschijnlijk ook. Maar mogelijk ligt er een eenvoudigere en goedkopere oplossing in het verschiet: het leeggekomen schoolgebouw aan het Molenwater.