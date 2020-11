De allerkleinste bioscoop van Nederland staat in Middelburg

Club Cinema zit in het poortgebouwtje naast de Kloveniersdoelen. Drie rijtjes van vijf comfortabele rode stoelen, een minibar die in de muur is weggewerkt, geen enkele afleiding om je heen zodat de aandacht volledig naar de film gaat. ,,Intieme, kleine zaaltjes, daar is echt behoefte aan”, zegt Simon Blaas van Cinema Middelburg, dat een grote zaal heeft in de Kloveniersdoelen.

‘Groeien met schaalverkleining’ noemt Blaas de uitbreiding met het piepkleine zaaltje. ,,We kunnen hier films draaien voor specifieke doelgroepen en hen het gevoel geven: voor jou is er ook iets. Dat zoeken we met Club Cinema.”

Zeeuwse filmmakers

Buitenlandse studenten of werknemers die in de buurt wonen, kunnen terecht in Club Expat. Liefhebbers van klassieke films kunnen naar Club Classic; en Club Opera is gericht op de operaliefhebbers. ,,We beginnen nu met Club Local, waarin we Zeeuwse filmmakers een plek bieden", zegt Blaas. Dat zijn Jade van der Moere, Aron Ludikhuijze en Matthias Hoekman. Ook wordt in de nieuwe zaal The Shining vertoond, de film uit 1980 van Stanley Kubrick.

Simon Blaas heeft allerlei ideeën voor Club Cinema: families of vriendenclubs die de filmzaal huren, stelletjes die een hotelovernachting in Middelburg hebben en romantisch samen naar de film willen, arrangementen met ontbijt of brunch in de Kloveniersdoelen en aansluitend een film kijken. ,,Maar vanwege corona gaan we de concepten nu heel voorzichtig uitrollen.”

Officieel de kleinste

Club Cinema is aangesloten bij de koepelorganisatie voor bioscopen en filmtheaters NVBF en heeft dan ook een eigen nummer. Dankzij die registratie is het officieel de kleinste bioscoop van Nederland. ,,En één van de kleinste van Europa", durft Blaas ook te beweren. ,,Ik heb het idee al voor de coronatijd gepresenteerd in Sevilla en daar was de reactie: ‘Wat een goed idee.’”

Door de versoepeling van de coronaregels mochten bioscopen weer open. En omdat Club Cinema al zo klein is, mogen er nu nog minder mensen tegelijk binnen zijn. Kaartjes zijn te koop via de website van Cinema Middelburg. Filmliefhebbers kunnen ook lid worden van Club Cinema; dan krijgen ze korting en exclusief toegang tot speciale voorstellingen, lezingen en andere activiteiten.