De aarde is ziek

Gedeelte­lij­ke zonsver­duis­te­ring begint in Zeeland om 11.08 uur

De kans is groot dat we vandaag in Zeeland een deel van de zonsverduistering kunnen zien. In Middelburg neemt de maan om 11.08.36 een eerste hap uit de zon. Het maximum wordt om 12.03 uur bereikt. Bijna een kwart van de zon is dan bedekt door de maan. Net voor 13.00 uur is de gedeeltelijke zonsverduistering weer voorbij.

10:20