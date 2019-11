‘Dat Vlissingen-Oost ontbreekt in risicoprofiel van Zeeland, kan niet’

Verdachte in zaak-Oostkapel­le naar Pieter Baan Centrum voor onderzoek

13:57 MIDDELBURG - De buurman die wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 78-jarige vrouw in Oostkapelle, wordt voor psychologisch onderzoek opgenomen in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. De man ontkent nog steeds. Zijn advocaat, Rivka Davidse, pleitte wederom voor zijn vrijlating. Maar de rechter wees dat verzoek af.