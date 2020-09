‘Dat je honderd zal worden, dat verwacht je niet’

Overweel-den Engelsman werd op 12 september 1920 geboren in Oost-Souburg en woonde daar vrijwel heel haar leven. ,,Alleen in de oorlog zaten we twee jaar in Middelburg, want er was water op Souburg en daar konden we toen niet in”, herinnert ze zich. De 100-jarige Zeeuwse heeft altijd hard gewerkt. Vanaf haar veertiende stond ze haar zieke moeder bij in het huishouden, later onderhield ze haar eigen gezin van drie kinderen. En hoewel ze tegenwoordig niet zo hard meer hoeft te werken, kan ze nog steeds prima voor zichzelf zorgen. ,,Ik kook nog gewoon zelf.” En wat ze dan doet om te ontspannen? Als fanatieke Ajax-fan heeft ze speciaal een voetbalkanaal op haar televisie.