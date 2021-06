Dappere boerinnen en heldhaftige vissers gezocht: ‘Verhalen over Arnemuiden krijgen plek in Waterpark Veerse Meer’

Reportage Op vrijdagmid­dag nog even naar Vlissingen-Oost voor een meeuw met een gebroken vleugel

26 juni Vanaf het moment dat de Dierenbescherming besloot om Vlissingen voortaan over te slaan, deed een stel dierenliefhebbers geen oog meer dicht. Ze besloten zelf maar een dierenambulance te gaan rijden. Een jaar later zitten ze tot over hun oren in het werk, in heel Zeeland. Verslaggever Wendy Wagenmakers maakt kennis met Dierenwelzijn Walcheren. En dat begint met haar kater Daan.