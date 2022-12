Dapper hoor, nu een winkel beginnen

Paarse vrijdag op de HZ in Vlissingen: ‘Veel studenten worstelen met hun seksuele identiteit’

Ballonnen, buttons, smoothies; bij de HZ in Vlissingen is vandaag alles paars. ,,Het is Paarse Vrijdag en wij vragen aandacht voor onze LHBTI+-studenten”, verklaart studentenpsycholoog Petra de Bil.

9 december