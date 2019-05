Danny Vera zingt op Koningsbrug in Middelburg

Het optreden is onderdeel van de Stadsfeesten, die van vrijdag 7 tot en met maandag 10 juni (tweede pinksterdag) in Middelburg worden gehouden. ,,Het leek me wel grappig, omdat die kiosk net is afgebroken", zegt Danny Vera over het idee, in een gesprek met Wij Zijn De Stad. ,,Om het cirkeltje helemaal rond te maken, geef ik hier een klein concert met mijn gitaar.”