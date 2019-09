Danny Vera maakt zich op voor zijn grootste show tot nu toe

Voormalig stadsarchi­va­ris Peter Sijnke: ‘Term Gouden Eeuw hoeft niet overboord’

17 september Peter Sijnke, voormalig stadsarchivaris van Middelburg, houdt woensdagavond een lezing over de geschiedenis van de stad en de Oostkerk, die in 1667 in gebruik genomen werd. En daarin gaat hij de discussie over de term ‘Gouden Eeuw’ niet uit de weg.