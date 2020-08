Danny maakt tafels uit de vloer van een oude sporthal

Zomerstorm op de camping: ‘Het waren zulke harde klappen dat ik dacht dat alles zou instorten’

26 augustus OOSTKAPELLE - Na een aantal bloedhete weken blies in de nacht van dinsdag op woensdag een storm de zomer voorlopig uit. En dat terwijl het toeristenseizoen nog niet helemaal voorbij is. We namen een kijkje op camping In de Bongerd bij Oostkapelle, waar woensdagochtend het nodige reparatiewerk werd uitgevoerd.