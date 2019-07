Dancefestival City of Dance barst los in Middelburg

Vakantie­dok­ter Janneke Kuijlen is enthousi­ast geworden over Zeeland

19 juli VLISSINGEN - Janneke Kuijlen (40) uit Bergen op Zoom is voor drie weken vakantiedokter op de huisartsenpost in Vlissingen. Het bevalt haar enorm goed. ,,Als ik dit eerder had geweten, was ik misschien wel meteen in Zeeland komen werken.”