Dan de Bruijn is medeorganisator van het Koude Oorlog Weekend: ‘Ik hoop dat mensen zich wat meer bewust worden van wat er in die tijd onder hun neus gebeurde’

Zijn interesse voor de Koude Oorlog (1945-1991) werd aangewakkerd door zijn eigen bunker. ,,Nou, ik beheer het. En het is maar heel klein”, zwakt hij af. ,,Maar inderdaad, daarmee is het wel begonnen. Dat bunkertje ligt in de duinen van Schouwen-Duiveland en is gebouwd voor de Bescherming Bevolking (BB). Deze organisatie werd opgericht in 1952 om de bevolking in tijd van oorlog te beschermen. Toen de dreiging van de atoombom kwam, kreeg je een aparte afdeling binnen de BB: de ABC-dienst, waarbij de letters staan voor atoom-, biologische- en chemische wapens. Als er ergens een atoombom zou vallen, zouden de mensen van de ABC-dienst de effecten daarvan gaan meten vanaf een uitkijktoren. Maar in geval van nood moesten deze mensen wel snel ergens kunnen schuilen. Daarom is dit bunkertje gebouwd. Uiteindelijk is het eigendom geworden van Veiligheidsregio Zeeland en is het een beetje vergeten geraakt. Het lag daar rustig in de duinen. Toen ik in 2005 voor de Veiligheidsregio ging werken, ben ik er eens gaan kijken en uiteindelijk werd ik beheerder.”