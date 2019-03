Damen vist naast order van 2 miljard voor mijnenjagers

Bewaerscho­le aan de slag met de wereld ‘op drift’

16:14 BURGH-HAAMSTEDE - Na het megaproject Balanceren tussen Zoet en Zout hing het voortbestaan van de Bewaerschole even aan een zijden draadje. Maar een nieuw bestuur stond op. Boordevol mooie plannen. De wereld is op drift. Dat is de komende twee jaar in Burgh-Haamstede te zien.