Dakloze man (30) aangehouden na steekincident in woning Vlissingen

Deze basis­school geeft leerlingen te eten: ‘Als je honger hebt, kun je niet goed leren’

Elk kind verdient de beste kansen om zich te ontwikkelen, vindt de gemeente Middelburg. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een financiële bijdrage te leveren aan het Jeugdeducatiefonds. Een van de scholen die een aanvraag kunnen indienen bij dit fonds is Het Element in de Middelburgse wijk Dauwendaele. Hoe geeft deze school hier invulling aan en is dat extra geld nodig? We vragen het aan Chantal Oude Elferink, directeur van Het Element.

22 november