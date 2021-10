Daisy, Lilian, Ezra en gezinnen domweg gelukkig aan de Schuitvaartgracht

Blaydee steekt een kaarsje aan voor mama en papa. ‘Dit is zo bijzonder’

23 oktober VLISSINGEN - Toen de 9-jarige Blaydee een kaarsje aanstak in het mobiele kapelletje in de Vlissingse winkelstraat, dacht hij aan de twee belangrijkste mensen in zijn leven: ,,Mama en papa.” Zo bracht zijn kaarsje licht en warmte in het moederhart van Carolina Jimenez. ,,Dit is zo bijzonder.”