Daisy (28) zeilde een jaar lang de wereld over. ‘We zaten op zee, en onze boot dreef naar de rotsen’

Het is een komen en gaan in de haven van Middelburg: zeilboten van allerlei maten en kleuren meren aan of varen af. Het is een symbolische plek voor Daisy Wijffels (28), want hier lag zeilboot Ganesha – vernoemd naar de hindoeïstische beschermheilige van de reizigers – voordat het avontuur in 2015 begon. Op een bankje naast de Spijkerbrug laat Wijffels haar boek zien. ,,Tijdens de reis hield ik een blog bij, om mensen thuis op de hoogte te houden”, zegt ze. ,,Die teksten en foto’s heb ik bij elkaar genomen en daar een verhaal van gemaakt in dagboekvorm.”