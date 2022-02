Dag en nacht vlaggen voor bevrijders dankzij nieuwe verlichting op Uncle Beach

PORTRET Jeanine Nieuwen­huis springt in haar eigen Zeeland in het diepe

KAMPERLAND - Het ondernemen zit bij Jeanine Nieuwenhuis (26) in het bloed. De uit Serooskerke (W) afkomstige dressuuramazone is al geslaagd in de topsport en wil nu ook met haar eigen bedrijf succesvol worden. Daarvoor keerde ze terug naar Zeeland. Terug naar haar familie en terug naar de stilte. ,,Ik houd wel van rust, reinheid en regelmaat.”

19 februari