Daders vernieling Middelburgse kerk tonen berouw

Analyse Coronacri­sis lijkt ambitieuze plannen van nieuwe Veerse politiek nu al te dwarsbomen

18:18 Het nieuwe Veerse college is aan de slag gegaan met een ambitieus programma. Nu het coronavirus echter steeds heftiger huishoudt is het maar de vraag wat er van al die plannen daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Want daar is geld voor nodig, en daarvan komt juist in Veere nu een stuk minder binnen.