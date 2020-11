Da's niet mis; ruim 5 euro voor een uurtje parkeren langs de kust in Veere

Veere maakt parkeren zo duur dat niemand er nog wil staan - en dat is nu net de bedoeling

13 november DOMBURG - Parkeren op een aantal terreinen in de gemeente Veere wordt zo duur dat het niet meer aantrekkelijk wordt voor bezoekers daar een auto neer te zetten. Het gaat om het Oranjeplein in Veere, Van Voorthuijzenstraat en Jan Tooropplein in Domburg en het Jumbo-terrein in Zoutelande. Zo moet er ruimte blijven voor bewoners om er - met een parkeervergunning - hun auto neer te zetten.