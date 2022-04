D66: Stop met ambtsgebed voor en na Veerse gemeenteraad

Veere wil nog zo'n honderd vluchtelin­gen uit Oekraïne opvangen

DOMBURG - De gemeente Veere wil nog zo’n honderd vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in verschillende locaties in de gemeente. Het gaat onder andere om leegstaande woningen. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente wordt er momenteel ook nog gesproken met de eigenaren van twee grotere panden over de huisvesting. Ze verwacht dat eind komende week ze aan kan geven om welke gebouwen het gaat en hoeveel vluchtelingen daar worden opgevangen.

