Cultuurman Jack van Aspert (65) overleden

Walchers inbrekers­duo veroor­deeld tot gevangenis­straf­fen

14:36 MIDDELBURG - De 32-jarige Middelburger M.V. moet van de rechtbank in Middelburg twee jaar de cel in voor inbraken, diefstallen en dealen. De even oude J.P.B. uit Vlissingen kreeg 101 dagen opgelegd - evenveel als de voorlopige hechtenis.