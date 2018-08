Culikaravaan Middelburg begint met de crêpes van Frédéric

Domburgs museum krijgt wieg van Lucie van Dam van Isselt

8 augustus DOMBURG - Het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg is sinds woensdag in het bezit van een wieg die in 1933 werd beschilderd door kunstschilder Lucie van Dam van Isselt. ,,Een mooie aanwinst voor het museum'', oordeelde conservator Francisca van Vloten. Lucie van Dam van Isselt (1871-1949) was in bloemen en stillevens gespecialiseerd. Ze beschilderde de wieg voor haar achternicht Elisabeth. Lucie vestigde zich in 1907 in Domburg en deed vanaf 1910 regelmatig mee aan de tentoonstellingen van Jan Toorop in Domburg. In 1933 verhuisde ze naar Den Haag. Eugenie van Dam van Isselt kreeg de wieg in bezit via haar vader Willem Edmond van Dam van Isselt, broer van Elisabeth. In 2002 verving ze de roze kap door een ruiten stoffering. Haar kinderen Wisse en Lucie lagen nog in de wieg voor die aan het museum in Domburg werd geschonken.