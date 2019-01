CSW Bestevaêr voegt extra leerjaar toe: ‘Als iedereen zich aanmeldt, hebben we een echte uitdaging’

Een kleine drie jaar geleden begon die school met de leerjaren 1 en 2. Daar zitten respectievelijk 27 en 19 leerlingen op, aldus vestigingsdirecteur Maurice Dechamps. Volgens hem is het nu tijd voor de volgende groep. Hij verwacht dat er over twee jaar weer een groep bij kan komen. ,,We doen het stapje voor stapje. We willen de tijd nemen om het goed te doen.”

Bestevaêr is tot nu toe de enige middelbare vrijeschool in Zeeland. Scholieren uit de gehele provincie komen dan ook naar de Vlissingen om daar les te krijgen. De mavoleerlingen, havisten en vwo’ers zitten samen in één klas. ,,Want dat is het uitgangspunt. Samen onderwijs volgen. Zo lang mogelijk een heterogene klas”, aldus Dechamps.

Volgens hem is de belangstelling voor de vrijeschool groeiende. ,,Dinsdagavond hadden we een informatieavond voor leerlingen van de groepen 8 en hun ouders. Van de 130 scholieren hadden er 85 interesse in het reguliere onderwijs en 45 in de vrijeschool.” Volgende week houdt Dechamps nog zo’n bijeenkomst. ,,Als iedereen die nu belangstelling toont voor de vrijeschool daadwerkelijk komt, staan we voor een echte uitdaging. Maar die gaan we niet uit de weg.”