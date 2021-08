Coronapandemie bijna voorbij: bussen Connexxion gaan weer vaker rijden

Filipijnse zeevaren­den smeken om vaccinatie, maar in Vlissingen kan dat niet: ‘We behandelen ze als paria's’

1 augustus VLISSINGEN - Waarom kunnen buitenlandse zeevarenden in Nederlandse havens geen corona-prik krijgen? In de havens van Antwerpen en Gent kan dat immers wel. Henk Danielse van zeemanshuis Mission to Seafarers in Vlissingen kan er met zijn pet niet bij. ,,Zeevarenden zijn ontzettend belangrijk voor transporten naar Nederland, maar we behandelen ze als paria's.”