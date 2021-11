Corona weer her en der in Zeeuwse verpleeghuizen

De verpleeghuizen willen dat het normale leven gewoon door kan gaan. Wel zijn een aantal maatregelen verscherpt. ,,Dit betekent dat we weer werken met neusmondmaskers en dat ook bezoek en andere externen zoals leveranciers en vrijwilligers verplicht zijn een mondmasker te dragen. We zijn ook extra alert op de 1,5 meter”, aldus de gezamenlijke verpleeghuizen in Zeeland.

Toestemming derde prik

Het voorbereiden voor een derde vaccinatieronde is in volle gang. Er zal geen tijd verloren gaan met papierwerk rond het geven van toestemming als mensen al eerder tegen corona gevaccineerd zijn. De verpleeghuizen geven aan dat de toestemming voor eerdere covidvaccinatie volstaat, tenzij er bezwaar wordt gemaakt. ,,Omdat we inmiddels ervaring hebben in het vaccineren van onze bewoners, verwachten we snel en voortvarend te kunnen handelen zodra de vaccins geleverd worden.”