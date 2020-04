Corona is de nekslag voor restaurants bij Noordzee Residence Dishoek: ‘Dit is de prijs die we betalen voor onze veiligheid’

In maart waren er in winkelhar­ten Vlissingen en Middelburg veel meer mensen op de been dan elders

16:55 VLISSINGEN - In de winkelstraten in Middelburg en Vlissingen liepen in maart bijna twee keer zoveel mensen als in andere binnensteden. Na de aankondiging van het kabinet op 15 maart om scholen en horeca te sluiten, zakte het aantal getelde passanten tot het landelijk gemiddelde, om daarna weer flink toe te nemen. Mensen gingen ondanks de waarschuwingen voor het coronavirus dus vaker naar het centrum dan gemiddeld in Nederland.