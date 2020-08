Corona houdt chef Michel Louws niet weg: zomerrestaurant in Lasloods Vlissingen

De Timmerfabriek is na jaren uitstel inmiddels bestemd als behuizing van hotelappartementen die ook al in de verkoop zijn. De Lasloods, ook een herbestemd stuk Vlissings industriëel erfgoed, neemt de rol van de Timmerfabriek als evenementenlocatie over. In de 1600 vierkante meter grote loods op de landtong in de Binnenhaven is de keuken uit de Timmerfabriek weer opgebouwd.