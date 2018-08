Controle op nepwapens op kermis in Middelburg

MIDDELBURG - Op de kermis in Middelburg wordt dit jaar extra scherp gelet op neppistolen. Exploitanten hebben vooraf een brief gekregen en politie en gemeente zullen één dezer dagen ook een rondje over de kermis lopen om te controleren wat er aan nepwapens te winnen is.

Op de kermis in Vlissingen ontstond in juli onrust toen twee jongens pistolen hadden gewonnen die op echte leken. Mensen waarschuwden de politie dat er twee jongens in het centrum met pistolen liepen. Agenten gingen op de jongens af en die schrokken daar weer enorm van. Vorig jaar kreeg de gemeente Middelburg ook al meldingen van kermisbezoekers dat neppistolen op echte wapens leken.

Geen trammelant

Op de kermis in Middelburg staan meerdere kramen waar nepwapens te winnen zijn. Meestal is goed te zien dat het plastic speelgoed is. ,,Op elke kermis wordt er wel op gelet, maar dat doen we zelf ook hoor'', zegt kermisexploitant Aaltje Boersma van VOF Boersma-Sterrenberg. ,,We kopen alleen echt zichtbare nepdingen. We willen ook kindvriendelijk blijven en geen trammelant. Want volwassenen vinden die dingen ook leuk maar die gaan er anders mee om dan kinderen.''